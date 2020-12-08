ФБУ с 23 декабря приостановит все чемпионаты Украины

Федерация баскетбола Украины официально сообщила о приостановке всех баскетбольных чемпионатов под эгидой ФБУ.

"В Украине будут приостановлены все баскетбольные первенства на срок чуть более двух недель.

В связи с отсутствием финансирования баскетбольных соревнований со стороны государства, Департамент организации и проведений соревнований ФБУ принял решение приостановить проведение всех чемпионатов с 23 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

Также было принято решение провести матчи 1/4, 1/2 и финала Кубка Украины в формате Финала восьми в течение трех игровых дней", - говорится в заявлении ФБУ.