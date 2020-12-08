Яннис Адетокумбо: лучшие моменты двукратного MVP НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил подборку лучших моментов от звезды Милуоки Янниса Адетокумбо, который в двух последних сезонах признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Адетокумбо выступает в Бакс с первого дня своей карьеры в НБА и вскоре может подписать с родной франшизой супермаксимальный контракт.