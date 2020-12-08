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Лень определился с номером в Торонто
Ждем дебюта в новой команде
Центровой сборной Украины Алексей Лень несколько недель назад подписал с Торонто годичный гарантированный контракт.
Теперь же новый бигмен Рэпторс в Instagram опубликовал первые фотографии в форме Торонто. Сезон 2020-2021 Лень проведет с №27 на спине.
Для Леня Торонто стал четвертым клубом в карьере. Ранее украинец поиграл в Финиксе, Атланте и Сакраменто. В Санс украинец играл под номером 21, а в Хоукс и Кингз выходил на площадку под номером 25.
Всего в НБА Алексей Лень провел 467 матчей. В среднем за игру украинский центровой набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.
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