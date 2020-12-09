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НБА представила топ-35 моментов карьеры Дуайта Ховарда. ВИДЕО

Баскетбол
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Когда-то он был самым доминирующим центровым мира

НБА представила топ-35 моментов карьеры Дуайта Ховарда. ВИДЕО
Новина українською

Дуайт Ховард с 2004 года провел в НБА 1113 матчей. В 2020 году он впервые стал чемпионом НБА с Лейкерс, а также трижды признавался лучшим защитником лиги и восемь раз ездил на Матч всех звезд.

Новый сезон Ховард начнет в Филадельфии, с которой подписал годичный контракт.

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В статье: НБА Дуайт Ховард
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