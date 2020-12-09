Тренер Торонто: Постараемся использовать Леня под кольцом

Алексей Лень в статусе свободного агента подписал годичный гарантированный контракт с Торонто.

В Рэпторс намерены сделать ставку на умение Леня бороться под кольцом. Об этом заявил главный тренер канадской команды Ник Нерс.

"Не уверен, что мы будем делать ставку на бросковые способности Леня. Мы хотим, чтобы он боролся под кольцом, забивал данки, ставил жесткие заслоны, проявлял активность при подборах в нападении. У нас никогда не было игроков типа Леня. Он очень хорош при пик-н-роллах. Разыгрывающие могут набрасывать мяч под кольцо и быть уверенными, что этот парень завершит их передачи.

Думаю, что он будет собирать много подборов в нападении. Мне трудно представить, что Лень часто станет исполнять трехочковые.

Он может атаковать из-за дуги, но его сильные стороны – подбор в нападении, доминирование под кольцом. Постараемся использовать его под кольцом, чтобы он проявлял свои лучшие качества", - сказал Нерс.