Киев-Баскет одержал уверенную победу над Черкасскими Мавпами

После победы над Тернополем в Кубке Украины лидер сезона Киев-Баскет принимал аутсайдера Черкасских Мавп.

Несмотря на потери, киевляне уверенно начали матч, но Мавпы ответили не менее мощно. Проиграв первую четверть "+4", гости уверенно забрали вторую десятиминутку.

В дебюте второй половины матча Киев-Баскет ответил своим рывком 17:7. Теперь уже Мавпы нашли свои дальние атаки и пошли на заключительную перерыв за "+5".

Как оказалось, последнее слово в этом матче было за хозяевами. Киевляни нашли силы для агрессивной защиты в четвертой четверти.

Последняя четверть проходила под их диктовку и они получили десятую победу подряд - 88:76.

Киев-Баскет следующий свой матч сыграет в пятницу 11 декабря против Николаева, а Обезьяны в этот же день на выезде противостоять Тернополю.

Суперлига Париматч. Киев, СК Венето

Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 88:76 (19:15, 16:30, 26:21, 27:10)