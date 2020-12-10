За две недели до старта: топ-10 фаворитов сезона в НБА

По материалам ESPN

Национальная баскетбольная ассоциация заметно изменилась с тех пор, как Лейкерс в «пузыре» в Орландо в шести матчах обыграли Майами и поставили точку в самом необычном сезоне в истории. Звездные разыгрывающие Расселл Уэстбрук и Джон Уолл обменялись командами, Джру Холидэй и Гордон Хэйворд обновили прописку на Милуоки и Шарлотт соответственно, а Филадельфия получила нового главного тренера и сменила генерального менеджера.

А что там у Лейкерс? Действующий чемпион стал еще сильнее после того, как Энтони Дэвис подписал с Озерными пятилетний максимальный контракт, ЛеБрон Джеймс продлил свое соглашение еще на два года, а на рынке свободных агентов к команде присоединился Монтрезл Харрелл, который в прошлом сезоне стал лучшим шестым игроком регулярного чемпионата.

Кто сможет бросить вызов чемпионам в сезоне 2020-2021? Давайте взглянем на десятку главных фаворитов года по состоянию на начало декабря.

№1. Лос-Анджелес Лейкерс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 52-19, победители Западной конференции

Плей-офф: титул

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 3,54

Лейкерс взяли титул в первом совместном сезоне ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса, а в межсезонье генеральный менеджер команды Роб Пелинка, похоже, собрал идеальный пазл для нового похода за титулом.

Лейкерс усилились двумя лучшими шестыми по итогам прошлого сезона – Монтрезл Харрелл переехал от Кавая Леонарда к ЛеБрону в качестве свободного агента, а Деннис Шредер отправился в Лос-Анджелес в обмене на Дэнни Грина.

А после того, как Дуайт Ховард уехал в Филадельфию, Эйвери Брэдли подписался с Майами, а Рэджон Рондо получил контракт от Атланты, Лейкерс в обмене отправили в Кливленд Джавейла МакГи, чтобы освободить место для опытного испанского центрового Марка Газоля и форварда Уэсли Мэтьюза. Лейкерс стали моложе и голоднее к победам. Они – фавориты сезона.

№2. Милуоки Бакс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 56-17, лучшая команда лиги

Плей-офф: поражение от Майами во 2-м раунде

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 7

Милуоки последние два сезона неизменно становились лучшей командой регулярного сезона, а Яннис Адетокумбо каждый раз забирал награду MVP. Однако в плей-офф Бакс под руководством Майка Буденхольцера не только не прогрессировали, но сделали шаг назад, получив 1:4 от Майами во втором раунде после прошлогодних 2:4 в противостоянии с Торонто в финале Востока.

В межсезонье фронт-офис Милуоки активно обновлял команду вокруг Адетокумбо. Бакс разменяли Эрика Бледсоу на Джру Холидея, а также подписали Ди Джея Огастина, Торри Крэйга, Брина Форбса, Бобби Портиса и Ника Стаускаса. В то же время лучшая команда Востока потерпела неудачу с Богданом Богдановичем, который отказался переезжать в Висконсин и подписал контракт с Атлантой. Нет ощущения, что Бакс сделали достаточно, чтобы Адетокумбо подписал с командой новый контракт.

№3. Бруклин Нетс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 35-37, 7-е место на Востоке

Плей-офф: поражение от Торонто в 1-м раунде

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 6

Межсезонье для Нетс было спокойным, потому что всю основную работу они провели летом 2019 года, когда в Бруклин к Кайри Ирвингу приехал травмированный Кевин Дюрант. Ходили слухи о возможном обмене франчайза Хьюстона Джеймса Хардена, однако пока все идет к тому, что сезон Нетс начнут с двумя звездами.

В сентябре руководство Бруклина решилось на смелый шаг и назначило на должность главного тренера дебютанта Стива Нэша. В новом сезоне за Бруклином определенно будет интересно понаблюдать – и не только ради связки Ирвинга и Дюранта.

№4. Лос-Анджелес Клипперс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 49-23, 2-е место на Западе

Плей-офф: поражение от Денвера во 2-м раунде

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 6,5

После необъяснимого провала в плей-офф, когда Клипперс с Каваем Леонардом и Полом Джорджем упустили преимущество 3:1 в серии второго раунда против Денвера, в межсезонье Парусники потерпели еще одну крупную неудачу, отпустив в Лейкерс своего ключевого резервиста Монтрезла Харрелла.

Но фронт-офис Клипперс быстро опомнился и привез к Леонарду его бывшего одноклубника по Торонто Сержа Ибаку. Испанец в плане результативности вряд ли компенсирует потерю Харрелла, но он способен растягивать площадку и может на качественно другом уровне защищаться против центровых уровня Матчей всех звезд, таких как Никола Йокич.

All in a day's work. pic.twitter.com/vetGKOpveV — LA Clippers (@LAClippers) December 8, 2020

В новой попытке Клипперс взять титул также поучаствуют Люк Кеннард и Николя Батюм, однако главное изменение в организации связано с тренерской скамьей – вместо Дока Риверса команду возглавил чемпион НБА с Кливлендом Тайрон Лью, которому теперь предстоит наладить разрушенную «химию» в команде.

№5. Майами Хит

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 44-29, 5-е место на Востоке

Плей-офф: поражение от Лейкерс в финале НБА

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 16

В Майами надеются, что им удастся сохранить импульс своего впечатляющего прорыва в «пузыре». Именно поэтому Хит в межсезонье сосредоточились на сохранении своего состава с небольшими изменениями. Так, Бэм Адебайо подписал максимальный контракт, а Горан Драгич договорился с Майами о двухлетнем соглашении.

Главным новичком финалиста плей-офф стал формальный чемпион НБА с Лейкерс Эйвери Брэдли, а на драфте к Джимми Батлеру и компании присоединился талантливый нигерийский бигмен Прешес Ачиува.

№6. Даллас Маверикс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 43-32, 7-е место на Западе

Плей-офф: поражение от Клипперс в 1-м раунде

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 26

В прошлом сезоне у Далласа было самое эффективное нападение в истории НБА, но была и посредственная защита. Усиление оборонительного потенциала команды было основной задачей фронт-офиса в межсезонье – и они с этим справились, пожертвовав элитным снайпером Сетом Карри в сделке с Филадельфией по крепкому двустороннему защитнику Джошу Ричардсону, который должен стать лучше в атаке благодаря элитному плеймейкеру Луке Дончичу, а у своего кольца этот парень способен решать самые сложные задачи по защите периметра.

№7. Денвер Наггетс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 46-27, 3-е место на Западе

Плей-офф: поражение от Лейкерс в финале Запада

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 19

Денвер во время рынка свободных агентов понес большую потерю в лице Джерами Гранта, который не смог отказаться от выгодного предложения Детройта. Также Наггетс расстались с важными игроками резерва Мейсоном Пламли и Торри Крейгом.

Что по усилению? Джамайкл Грин поможет Николе Йокичу у своего кольца и растянет площадку в атаке, а аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо добавит интеллекта в игровые схемы команды из Колорадо. Также Денвер заключил новый контракт с опытным Полом Миллсэпом, а на драфте к Наггетс присоединились Ар Джей Хэмптон, Зик Ннаджи и здоровяк Айзея Хартенштейн.

Майкл Портер-младший с переводом в стартовую пятерку должен выйти на новый уровень, Уилл Бартон готов вернуться после травмы – Денвер cпособен пошуметь в новом сезоне с претензией на как минимум повторение недавнего прорыва в финал конференции.

№8. Бостон Селтикс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 48-24, 3-е место на Востоке

Плей-офф: поражение от Майами в финале Востоке

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 14,5

Потеря Гордона Хэйворда, получившего максимальный контракт от Шарлотт, стала большим ударом для Бостона, ведь он, вероятно, был лучшим плеймейкером в команде и обеспечивал глубину состава.

Уход Хэйворда в сочетании с проблемными коленями Кембы Уокера окажет большое давление на Джейсона Тэйтума, Джейлена Брауна и Маркуса Смарта.

Из положительных моментов стоит выделить подписание чемпиона НБА с Кливлендом Тристана Томпсона, который в паре с Дэниелом Тайсоном не допустит того, что «краска» Селтикс станет проходным двором.

№9. Филадельфия Севенти Сиксерс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 43-30, 6-е место на Востоке

Плей-офф: поражение от Бостона в 1-м раунде

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 19

Филадельфия провела бурное межсезонье, но в этот раз все выглядит так, будто у Сиксерс действительно есть какой-то планы. Они назначили на пост генерального менеджера Дэрила Мори, а тот отдал команду в руки опытному Доку Риверсу. Сейчас у Филадельфии одна из лучших комбинаций тренера и менеджера – это долгосрочная стабильность, к которой франшиза так давно стремится.

Приход в команду Дэнни Грина и Сета Карри должен сбалансировать команду и дать ей столь необходимую угрозу на трехочковой дуге, а если Джоэль Эмбиид и Бен Симмонс будут играть как суперзвезды и научаться эффективно взаимодействовать друг с другом, то Филадельфия сможет побороться за статус лучшей команды Востока.

№10. Торонто Рэпторс

Как выступили в регулярном чемпионате 2019-2020: 53-19, 2-е место на Востоке

Плей-офф: поражение от Бостона во 2-м раунде

Коэффициент букмекеров на победу в сезоне 2020-2021: 18

Держа в уме богатый на громкие имена рынок свободных агентов в 2021 году, Торонто в межсезонье не стал разбрасываться деньгами и ограничился заключением четырехлетнего контракта с Фредом Ванвлитом на 85 миллионов долларов.

Рэпторс отпустили Сержа Ибаку и Марка Газоля в Лос-Анджелес, а бюджетными заменами для чемпионов 2018 года стали Аарон Бэйнс и центровой сборной Украины Алексей Лень.

С действующим лучшим тренером НБА Ником Нерсом Торонто продолжит твердо стоять в топ-4 Восточной конференции. Можете в этом не сомневаться.