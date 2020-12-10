Тренер Детройта: Михайлюк – один из лучших шутеров команды

Главный тренер Детройта Дуэйн Кэйси подчеркнул важность для команды украинского легионера Святослава Михайлюка.

"Роль Михайлюка будет заключаться в игре на позиции атакующего защитника и легкого форварда. Святослав находится на площадке из-за того, что он делает, а именно хорошо бросает мяч и защищается на своей позиции. Вне зависимости от того, играет ли он на позиции второго или третьего номера.

Михайлюк – один из наших лучших шутеров. Однако он способен отдавать простые передачи, читать ситуацию на площадке. У него нет проблем с розыгрышем мяча. Должен признать, что именно такой игрок мне нужен", - сказал Кэйси.

Святослав Михайлюк в сезоне 2018-2019 отыграл 56 матчей с рекордной персональной статистикой – 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Новый сезон в НБА начнется 22 декабря.