Михайлюк: Чувствую себя комфортней в НБА

Украинский легионер Детройта Святослав Михайлюк высказался о своей адаптации к баскетболу НБА.

"Нужно что-то добавить в свою игру. Я не говорю, что уже приспособился к НБА, но просто чувствую себя более комфортно на третий год карьеры в лиге. Я чувствую, что могу быть полезен в этот момент.

В целом, работаю над всеми аспектами, чтобы стать лучшим защитником, лучшим лидером и в целом лучшим игроком", - сказал Михайлюк.

Михайлюк в сезоне 2018-2019 отыграл 56 матчей с рекордной персональной статистикой – 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.