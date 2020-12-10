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Михайлюк: Чувствую себя комфортней в НБА
Комментарий баскетболиста
Украинский легионер Детройта Святослав Михайлюк высказался о своей адаптации к баскетболу НБА.
"Нужно что-то добавить в свою игру. Я не говорю, что уже приспособился к НБА, но просто чувствую себя более комфортно на третий год карьеры в лиге. Я чувствую, что могу быть полезен в этот момент.
В целом, работаю над всеми аспектами, чтобы стать лучшим защитником, лучшим лидером и в целом лучшим игроком", - сказал Михайлюк.
Михайлюк в сезоне 2018-2019 отыграл 56 матчей с рекордной персональной статистикой – 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.
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