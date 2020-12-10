Леброн Джеймс признан спортсменом года по версии Time

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс был признан спортсменом года по версии журнала Time, сообщает официальный сайт издания. Леброн получил звание спортсмена года не только за достижения на паркете, но и за активную гражданскую позицию — Джеймс был сторонником поддержки движения Black Lives Matter на матчах НБА после возобновления сезона.

Ранее Джеймс подписал новое соглашение с "Лейкерс". 35-летний игрок получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.

Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.

Леброн привёл "Лейкерс" к титулу в прошлом сезоне, набирая 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора в матче.