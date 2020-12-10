Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харден назвал клубы в которых бы хотел продолжить карьеру
Об этом он рассказал одному изданию
Защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден расширил список команд, в которые он хотел бы перейти в это межсезонье, включив в него "Милуоки Бакс" и "Майами Хит", сообщает The Athletic.
Ранее Харден также называл "Бруклин Нетс" и "Филадельфию Сиксерс" в качестве предпочтительных клубов для продолжения карьеры. Сделка с "Милуоки" и "Майами" является трудной для осуществления, поскольку клубам придётся отказаться от своих звёзд. С другими командами НБА "Хьюстон" пока не смог договориться.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Итоговый рейтинг национальных сборных от ФИФА: Украина - между Австрией и Перу
- Отчаянная осада ворот гостей и упущенный шанс. Обзор итальянских СМИ после матча Интер - Шахтер
- Когда нужна ничья: игроки Боруссии М прямо на поле досматривали поединок Интер – Шахтер
- Тренер Детройта: Михайлюк – один из лучших шутеров команды
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...