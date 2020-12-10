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Харден назвал клубы в которых бы хотел продолжить карьеру

Баскетбол
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Об этом он рассказал одному изданию

Харден назвал клубы в которых бы хотел продолжить карьеру
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Защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден расширил список команд, в которые он хотел бы перейти в это межсезонье, включив в него "Милуоки Бакс" и "Майами Хит", сообщает The Athletic.

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Ранее Харден также называл "Бруклин Нетс" и "Филадельфию Сиксерс" в качестве предпочтительных клубов для продолжения карьеры. Сделка с "Милуоки" и "Майами" является трудной для осуществления, поскольку клубам придётся отказаться от своих звёзд. С другими командами НБА "Хьюстон" пока не смог договориться.

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В статье: Джеймс Харден
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