Джеймс и Дэвис – лучшие игроки НБА по версии ESPN

ESPN перед стартом нового сезона опубликовал традиционный рейтинг 100 лучших игроков НБА. Первые две позиции заняли звезды Лейкерс ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис, которые в октябре в «пузыре» в Орландо взяли титул в первом совместном сезоне с командой из Лос-Анджелеса.

Следом за дуэтом из Лейкерс идут два европейца – греческий лидер Милуоки Яннис Адетокумбо и словенец из Далласа Лука Дончич.

Топ-10 игроков НБА по версии ESPN

1. Леброн Джеймс (Лейкерс)

2. Энтони Дэвис (Лейкерс)

3. Яннис Адетокумбо (Милуоки)

4. Лука Дончич (Даллас)

5. Кавай Леонард (Клипперс)

6. Кевин Дюрант (Бруклин)

7. Дамьен Лиллард (Портленд)

8. Стефен Карри (Голден Стэйт)

9. Джеймс Харден (Хьюстон)

10. Никола Йокич (Денвер)

Украинцы в топ-100 лучших игроков НБА не попали.