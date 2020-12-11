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Звезда Клипперс подпишет с клубом контракт на 190 миллионов

Баскетбол
(1 голосов)

Не самое ожидаемое решение

Звезда Клипперс подпишет с клубом контракт на 190 миллионов
Новина українською

Клипперс согласовали с форвардом Полом Джорджем максимальное продление контракта на 190 миллионов долларов. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Таким образом, теперь Джордж связан с Клипперс до 2025 года. Предыдущее соглашение американца было рассчитано до конца сезона 2020-2021.

Всего за 5 лет в Лос-Анджелесе Джордж заработает примерно 226 миллионов долларов. Летом 2024 года Пол может отказаться от опции игрока и сменить клуб.

Джордж стал игроком Клипперс перед сезоном 2019-2020. С 30-летним форвардом Парусники в плей-офф неожиданно во втором раунде проиграли Денверу, ведя по ходу серии со счетом 3:1.

Всего в сезоне 2019-2020 Пол Джордж отыграл 48 матчей, набирая в среднем за игру по 21,5 очка, 5,7 подбора и 3,9 передачи.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж
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