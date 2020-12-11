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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА представила трейлер нового сезона. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетбол возвращается в конце декабря

НБА представила трейлер нового сезона. ВИДЕО

Регулярный чемпионат 2020-2021 начнется 22 декабря. 29 из 30 команд будут проводить матчи на домашних аренах, некоторые клубы смогут частично заполнить трибуны.

Действующим чемпионом НБА являются Лос-Анджелес Лейкерс.

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В статье: баскетбол НБА
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