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Хьюстон выполнял большинство просьб Хардена, чтобы тот остался в клубе

Баскетбол
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Также по просьбам игрока клуб подписал Ховарда

Хьюстон выполнял большинство просьб Хардена, чтобы тот остался в клубе
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Обозреватель ESPN Тим Макмаен рассказал, каким положением в "Хьюстон Рокетс" пользовался лидер команды Джеймс Харден. По его словам, руководство клуба почти никогда не отказывало баскетболисту и впервые пошло на это, когда тот попросил об обмене в "Бруклин Нетс".

"Хардену было позволено делать то, что он хотел. Он хотел прихода Ховарда и получил его. Потом он требовал его ухода, и Дуайт ушёл. Он просил в команду Криса Пола, а потом просил его ухода, та же история была с Расселлом Уэстбруком.

Он просил об уходе Макхейла и получил это. Харден определял расписание своих тренировок. Впервые ему отказали только тогда, когда он попросил об обмене в "Бруклин Нетс". Один из сотрудников "Рокетс" сказал мне, что Джеймс делал всё, что ему заблагорассудится, потому что ему никогда прежде не отказывали", — сказал обозреватель.

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В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
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