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Филадельфия высказала свою позицию по обмену Хардена
Скорее всего, Джеймс уйдет из Хьюстона
Согласно утверждениям инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, наставник "Филадельфии Сиксерс" Док Риверс намерен сохранить Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида в команде. Однако это не означает, что они в итоге не будут задействованы в возможном обмене Джеймса Хардена из "Хьюстон Рокетс".
Как пишет журналист, руководство "Сиксерс" примет решение после первых игр сезона. Если дуэт Симмонс — Эмбиид потерпит неудачу при Риверсе, кого-то из этих двоих могут обменять.
"Хьюстон" может согласиться на потенциальную доступность Симмонса, если "Филадельфия" неудачно начнёт сезон и Бена решат отпустить", — приводит слова Чарании Clutch Points.
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