  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Филадельфия высказала свою позицию по обмену Хардена
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филадельфия высказала свою позицию по обмену Хардена

Баскетбол
(1 голосов)

Скорее всего, Джеймс уйдет из Хьюстона

Филадельфия высказала свою позицию по обмену Хардена
Новина українською

Согласно утверждениям инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, наставник "Филадельфии Сиксерс" Док Риверс намерен сохранить Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида в команде. Однако это не означает, что они в итоге не будут задействованы в возможном обмене Джеймса Хардена из "Хьюстон Рокетс".

Как пишет журналист, руководство "Сиксерс" примет решение после первых игр сезона. Если дуэт Симмонс — Эмбиид потерпит неудачу при Риверсе, кого-то из этих двоих могут обменять.

"Хьюстон" может согласиться на потенциальную доступность Симмонса, если "Филадельфия" неудачно начнёт сезон и Бена решат отпустить", — приводит слова Чарании Clutch Points.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...