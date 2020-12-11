Филадельфия высказала свою позицию по обмену Хардена

Согласно утверждениям инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, наставник "Филадельфии Сиксерс" Док Риверс намерен сохранить Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида в команде. Однако это не означает, что они в итоге не будут задействованы в возможном обмене Джеймса Хардена из "Хьюстон Рокетс".

Как пишет журналист, руководство "Сиксерс" примет решение после первых игр сезона. Если дуэт Симмонс — Эмбиид потерпит неудачу при Риверсе, кого-то из этих двоих могут обменять.

"Хьюстон" может согласиться на потенциальную доступность Симмонса, если "Филадельфия" неудачно начнёт сезон и Бена решат отпустить", — приводит слова Чарании Clutch Points.