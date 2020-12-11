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Киев-Баскет громит Николаев, Черкасские Мавпы с трудом обыграли Тернополь. Результаты матчей Суперлиги
11 декабря было сыграно 3 матча
Киев-Баскет победил дома Николаев в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 101: 65. Хозяева контролировали поединок изначально и сумели просто уничтожить соперника.
В параллельном матче Будивельник одержал напряженную победу над Харьковскими Соколами. Первую половину встречи контролировали гости, а во второй хозяева сумели отыграть отставание, но не смогли выиграть матч 94:80.
Еще один матч прошел с участием Тернополя и Черкасских Мавп - 77:81. Судьба поединка решалась в четвертой десятиминутке и в итоге подопечным Забирченко не хватило 5 очков чтобы выиграть этот матч.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
Киев-Баскет - Николаев - 101: 65 (28:17, 18:18, 24:20, 31:10)
Харьковские Соколы - Будивельник 80:94 (15:34, 17:19, 20:14, 28:27)
Тернополь - Черкасские Мавпы - 77:81 (19:26, 20:11, 20:24, 18:20)
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