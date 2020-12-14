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Михайлюк набрал 3 очка в предсезонном матче против Нью-Йорка

Баскетбол
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Не самое лучше выступление украинца

Михайлюк набрал 3 очка в предсезонном матче против Нью-Йорка
Новина українською

Детройт в предсезонном матче обыграл Нью-Йорк, а украинский легионер Пистонс Святослав Михайлюк за 8 минут набрал всего 3 очка (1 из 5 с игры), собрал 1 подбор, сделал 1 перехват и допустил 1 потерю. Тем не менее, с Михайлюком на площадке Детройт переиграл Никс с разницей в 10 очков.

Детройт – Нью-Йорк 99:91 (31:20, 21:22, 23:33, 24:16)

Перед стартом регулярного чемпионата Детройт Святослава Михайлюка проведет еще два предсезонных матча против Вашингтона.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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