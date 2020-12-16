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Адетокумбо подпишет с Милуоки крупнейший контракт в истории НБА
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Инсайдер The Athletic Шамс Чарани в Твиттере сообщил, что Милуоки согласовал с Яннисом Адетокумбо 5-летний супермаксимальный контракт на 228 миллионов долларов. Это соглашение станет крупнейшим в истории НБА.
Адетокумбо может досрочно расторгнуть контракт с Милуоки в 2025 году. Всего за этот период греку с учетом действующего контракта полагаются 256 миллионов долларов.
"Счастлив, что смогу быть частью Милуоки Бакс в течение следующих пяти лет. Давайте извлечем из этих годов пользу. Шоу продолжается, давайте сделаем это", - написал Адетокумбо в Твиттере.
Яннис Адетокумбо выступает в Милуоки с 2013 года. Двукратный MVP НБА провел в родной франшизе 528 матчей, набирая в среднем за игру по 20,1 очка, 8,9 подбора и 4,3 передачи.
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