Новичок НБА забил невероятный победный трехочковый в предсезонном матче. ВИДЕО

Сакраменто в напряженном матче обыграл Голден Стейт (114:113), а главным героем матча стал Кайл Гай, который к 20 очкам добавил победный трехочковый одновременно с финальной сиреной.

Гай готовится к своему второму сезону в НБА. За три игры в сезоне 2019-2020 23-летний баскетболист из Индианы набрал всего 4 очка.