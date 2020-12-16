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Новичок НБА забил невероятный победный трехочковый в предсезонном матче. ВИДЕО

Баскетбол
(2 голосов)

Лучший момент дня в НБА

Новичок НБА забил невероятный победный трехочковый в предсезонном матче. ВИДЕО
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Сакраменто в напряженном матче обыграл Голден Стейт (114:113), а главным героем матча стал Кайл Гай, который к 20 очкам добавил победный трехочковый одновременно с финальной сиреной.

Гай готовится к своему второму сезону в НБА. За три игры в сезоне 2019-2020 23-летний баскетболист из Индианы набрал всего 4 очка.

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В статье: НБА Сакраменто Кингз
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