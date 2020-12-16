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Данк украинца Кривенко – лучший момент в истории FIBA 3х3 World Tour. ВИДЕО
Мощное признание для украинца
Дмитрий Smoove Кривенко и его данк на конкурсе бросков сверху 2019 года в Японии расположился на первом месте в рейтинге лучших моментов в истории FIBA 3х3 World Tour. Украинца на первую строку делегировали эксперты ФИБА.
Стоит отметить, что Кривенко дважды становился победителем конкурсов данков на чемпионатах мира по баскетболу 3 на 3.
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