Данк украинца Кривенко – лучший момент в истории FIBA 3х3 World Tour. ВИДЕО

Дмитрий Smoove Кривенко и его данк на конкурсе бросков сверху 2019 года в Японии расположился на первом месте в рейтинге лучших моментов в истории FIBA 3х3 World Tour. Украинца на первую строку делегировали эксперты ФИБА.

Стоит отметить, что Кривенко дважды становился победителем конкурсов данков на чемпионатах мира по баскетболу 3 на 3.