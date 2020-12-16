Разыгрывающий Хьюстон Рокетс порвал ахиллово сухожилие

Разыгрывающий "Хьюстон Рокетс" Крис Клемонс травмировал ногу в предсезонном матча с "Сан-Антонио Спёрс", согласно предварительному диагнозу, у него порвано ахиллово сухожилие. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Клемонс покинул площадку на кресле-каталке. МРТ назначена на сегодня, 16 декабря. Если диагноз подтвердится, 23-летний защитник может полностью пропустить сезон-2020/2021.

"Рокетс" обыграли "Спёрс" в предсезонном матче – 112:98.