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Разыгрывающий Хьюстон Рокетс порвал ахиллово сухожилие
Сроки восстановления пока не называются
Разыгрывающий "Хьюстон Рокетс" Крис Клемонс травмировал ногу в предсезонном матча с "Сан-Антонио Спёрс", согласно предварительному диагнозу, у него порвано ахиллово сухожилие. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".
Клемонс покинул площадку на кресле-каталке. МРТ назначена на сегодня, 16 декабря. Если диагноз подтвердится, 23-летний защитник может полностью пропустить сезон-2020/2021.
"Рокетс" обыграли "Спёрс" в предсезонном матче – 112:98.
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