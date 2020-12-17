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Лейкерс – безоговорочный фаворит сезона в НБА по версии ESPN
ЛеБрон Джеймс одобряет
Эксперты ESPN за несколько дней до старта нового сезона в НБА определили главного претендента на титул.
Действующий чемпион лиги Лос-Анджелес Лейкерс получил 86% голосов. Шансы Милуоки и Клипперс на завоевание чемпионских перстней оцениваются в 7%. Бруклин и Майами получили менее 1% голосов.
Лейкерс в межсезонье продлили контракты со своими главными звездами – ЛеБроном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Также команду Фрэнка Фогеля пополнили два лучших шестых прошлого сезона – бигмен Монтрезл Харрелл и разыгрывающий Деннис Шредер.
Новый сезон в НБА стартует 22 декабря. Регулярный чемпионат вместо традиционных 82 матчей будет состоять из 72 поединков для каждой из 30 команд лиги.
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