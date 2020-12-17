Дончич – главный фаворит сезона на награду MVP

William Hill представил котировки на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата в сезоне 2020-2021. Американские букмекеры выставили самый высокий коэффициент на лидера Далласа Луку Дончича.

Следом за словенцем располагаются действующий MVP Яннис Адетокумбо из MVP, звезда Голден Стэйт Стефен Карри и два лидера Лейкерс – Энтони Дэвис и ЛеБрон Джеймс.

Дончич готовится к своему третьему сезону в НБА. В сезоне 2019-2020 21-летний словенец в среднем за игру выдавал феноменальную статистику – 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи.