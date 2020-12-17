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Дончич – главный фаворит сезона на награду MVP

Баскетбол
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Так считают букмекеры

Дончич – главный фаворит сезона на награду MVP
Новина українською

William Hill представил котировки на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата в сезоне 2020-2021. Американские букмекеры выставили самый высокий коэффициент на лидера Далласа Луку Дончича.

Следом за словенцем располагаются действующий MVP Яннис Адетокумбо из MVP, звезда Голден Стэйт Стефен Карри и два лидера Лейкерс – Энтони Дэвис и ЛеБрон Джеймс.

Дончич готовится к своему третьему сезону в НБА. В сезоне 2019-2020 21-летний словенец в среднем за игру выдавал феноменальную статистику – 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лейкерс считаются фаворитами сезона НБА по версии ESPN.

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В статье: НБА Лука Дончич
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