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Топ-10 моментов недели в Суперлиги. ВИДЕО
Самое яркое из того, что произошло в чемпионате Украины по баскетболу в начале декабря
YouTube-канал Федерации баскетбола Украины опубликовал топ-10 моментов недели в Суперлиге.
Подборку возглавил невероятный блок-шот от форварда Тернополя Аверейла Югбы.
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