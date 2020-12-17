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The Athletic назвал лучшего владельца в НБА
Все решалось по итогам голосования
Издание The Athletic провело анонимное голосование на тему, работа какого владельца клуба НБА больше всего ценится в лиге. В опросе принимали участие генеральные менеджеры, сотрудники офисов команд, скауты и тренеры НБА. По итогам опроса они должны были назвать трёх лучших и трёх худших владельцев клубов.
Лучшим владельцем клуба стал Стив Балмер из "Лос-Анджелес Клипперс". В пятёрку по итогам опроса вошли Мики Арисон из "Майами Хит", Марк Кьюбан из "Даллас Маверикс", а также Джо Лэйкоб и Питер Гьюбер из "Голден Стэйт".
В выборе худшего владельца клуба участники опроса назвали Вивек Ранадиве из "Сакраменто". В тройку худших вошли Роберт Сарвер из владеющий "Финиксом" и Джеймс Долан из " Нью-Йорк Никс".
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