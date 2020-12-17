Химик уступил Харьковским Соколам, но вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Харьковские Соколы победили Химик во втором матче 1/8 финала Кубка Украины.

Хозяева не собирались сдаваться, хотя и уступали после первого матча 42 очка. Химик захватил со старта преимущество и выиграл первую четверть.

Впрочем харьковчане хотели сыграть дома намного лучше, чем на выезде. Поэтому они настойчиво пытались переломить ход борьбы. Уже во второй четверти разница в счете сократилась.

Однако преодолеть дефицит в 42 очка они не смогли. Поэтому Химик продолжает защиту титула.

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/8 финала

второй матч

Харьковские Соколы - Химик - 90:76 (16:26, 21:17, 22:21, 31:12)