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Химик уступил Харьковским Соколам, но вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева сыграли намного лучше, чем в первом матче

Химик уступил Харьковским Соколам, но вышел в 1/4 финала Кубка Украины
Новина українською

Харьковские Соколы победили Химик во втором матче 1/8 финала Кубка Украины.

Хозяева не собирались сдаваться, хотя и уступали после первого матча 42 очка. Химик захватил со старта преимущество и выиграл первую четверть.

Впрочем харьковчане хотели сыграть дома намного лучше, чем на выезде. Поэтому они настойчиво пытались переломить ход борьбы. Уже во второй четверти разница в счете сократилась.

Однако преодолеть дефицит в 42 очка они не смогли. Поэтому Химик продолжает защиту титула.

КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/8 финала
второй матч

Харьковские Соколы - Химик - 90:76 (16:26, 21:17, 22:21, 31:12)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Харьковские Соколы
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