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Киев-Баскет совершил камбэк и обыграл Будивельник

Баскетбол
(1 голосов)

Матч получился захватывающим

Киев-Баскет совершил камбэк и обыграл Будивельник
Новина українською

Лидер Суперлиги Париматч Киев-Баскет принимал Будивельник в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Старт матча, как и всю первую половину, лучше провели номинальные гости.

Кардинально игра не изменилась во время третьей четверти, решающим отрезком стали последние 10 минут матча, во время которых мощный рывок Киев-Баскета стал сокрушительным для Будивельника. В результате Будивельник набрал всего 10 очков за последнюю четверть и пропустил 26.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев, СК Венето-Спорт

Киев-Баскет - Будивельник 77:74 (13:21, 25:26, 13:17, 25:10)

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В статье: БК Киев-Баскет БК Будивельник (Киев)
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