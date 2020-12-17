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Киев-Баскет совершил камбэк и обыграл Будивельник
Матч получился захватывающим
Лидер Суперлиги Париматч Киев-Баскет принимал Будивельник в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
Старт матча, как и всю первую половину, лучше провели номинальные гости.
Кардинально игра не изменилась во время третьей четверти, решающим отрезком стали последние 10 минут матча, во время которых мощный рывок Киев-Баскета стал сокрушительным для Будивельника. В результате Будивельник набрал всего 10 очков за последнюю четверть и пропустил 26.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Киев, СК Венето-Спорт
Киев-Баскет - Будивельник 77:74 (13:21, 25:26, 13:17, 25:10)
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