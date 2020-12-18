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Михайлюк набрал 5 очков в предсезонном матче против Вашингтона
Хотелось бы побольше
Детройт в предсезонном матче нанес поражение Вашингтону (97:86), а Святослав Михайлюк с 9-ю минутами стал лишь 12-м в Пистонс по игровому времени.
За это время украинец набрал 5 очков (2 из 3 с игры, 1 из 2 трехочковых), сделал 1 перехват и совершил 1 потерю. Показатель полезности Михайлюка составил «+13».
Детройт последний предсезонный матч проведет 20 декабря против Вашингтона. В регулярном чемпионате команда Дуэйна Кейси стартует 24 декабря выездным поединком против Миннесоты.
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