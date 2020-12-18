Голден Стэйт подписал защитника Торонто Рэпторс

Чемпион НБА 2019 года в составе "Торонто Рэпторс", разыгрывающий защитник Джереми Лин подписал контракт с "Голден Стэйт Уорриорз", сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Шамс Чарания.

Ожидается, что поначалу Лин будет выступать в фарм-клубе калифорнийцев в G-Лиге. Джереми возвращается в НБА после годичного перерыва. Минувший сезон он провёл в Китайской баскетбольной ассоциации, где защищал цвета "Бейдзин Дакс".

Отметим, что Лин провёл в НБА 9 сезонов. В регулярных чемпионатах на его счету 480 матчей. В них он набирал 11,6 очка, собирал 2,8 подбора и совершал 4,3 передачи. Карьеру в НБА он начинал именно в составе "Голден Стэйт".