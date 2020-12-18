  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Голден Стэйт подписал защитника Торонто Рэпторс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голден Стэйт подписал защитника Торонто Рэпторс

Баскетбол
(1 голосов)

Стэйт усиливает линию защиты

Голден Стэйт подписал защитника Торонто Рэпторс
Новина українською

Чемпион НБА 2019 года в составе "Торонто Рэпторс", разыгрывающий защитник Джереми Лин подписал контракт с "Голден Стэйт Уорриорз", сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Шамс Чарания.

Ожидается, что поначалу Лин будет выступать в фарм-клубе калифорнийцев в G-Лиге. Джереми возвращается в НБА после годичного перерыва. Минувший сезон он провёл в Китайской баскетбольной ассоциации, где защищал цвета "Бейдзин Дакс".

Отметим, что Лин провёл в НБА 9 сезонов. В регулярных чемпионатах на его счету 480 матчей. В них он набирал 11,6 очка, собирал 2,8 подбора и совершал 4,3 передачи. Карьеру в НБА он начинал именно в составе "Голден Стэйт".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Голден Стейт Уорриорз Джереми Лин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...