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Харден может стать одноклубником Леня в Торонто
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Звезда Хьюстона Джеймс Харден в ближайшие дни может быть обменян в другую команду.
Ранее главным фаворитом на Хардена считался Бруклин, но теперь журналист ESPN Джон Гранато сообщил, что 31-летний защитник может оказаться в Торонто или в Бостоне.
По информации Гранато, Торонто за Хардена придется отправить в Техас Паскаля Сиакама, а Селтикс в сделке по франчайзу Хьюстона могут задействовать Джайлена Брауна.
Хьюстон хочет получить за Хардена молодого звездного игрока и несколько выборов на драфте.
Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.
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