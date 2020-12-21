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НБА представила лучшие моменты предсезонных матчей. ВИДЕО
Впереди настоящий баскетбол
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал подборку лучших моментов предсезонных матчей.
Регулярный чемпионат НБА стартует в ночь со вторника на среду матчами Бруклин – Голден Стейт и Лейкерс – Клипперс.
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