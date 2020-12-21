Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юта подпишет с французским центровым рекордный контракт в истории НБА
Важное событие в лиге
Юта согласовала с Руди Гобером 5-летний контракт на 205 миллионов долларов, сообщает ESPN. Француз стал первым центровым в истории НБА с 200-миллионным контрактом.
Гобер мог подписать с Ютой супермаксимальное соглашение на 228 миллионов долларов, но пошел навстречу родной франшизе для усиления состава в будущем.
Гобер выступает в Юте с 2013 года. За этот период француз провел 474 матча, набирая в среднем за игру по 11,7 очка и 11,0 подбора.
Гобер дважды признавался лучшим оборонительным игроком НБА, четырежды входил в защитную сборную НБА и трижды попадал в символическую пятерку сезона, а также однажды ездил на Матч всех звезд.
С Руди Гобером Юта четырежды выходила в плей-офф, однако Джаз за этот период удалось выиграть всего одну серию.
Популярное сейчас
- Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну
- Динамо проявляет интерес к игроку сборной Узбекистана
- WhoScored: Малиновский получил посредственную оценку за матч с Ромой
- НБА представила лучшие моменты предсезонных матчей. ВИДЕО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО