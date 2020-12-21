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Юта подпишет с французским центровым рекордный контракт в истории НБА

Баскетбол
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Юта подпишет с французским центровым рекордный контракт в истории НБА
Новина українською

Юта согласовала с Руди Гобером 5-летний контракт на 205 миллионов долларов, сообщает ESPN. Француз стал первым центровым в истории НБА с 200-миллионным контрактом.

Гобер мог подписать с Ютой супермаксимальное соглашение на 228 миллионов долларов, но пошел навстречу родной франшизе для усиления состава в будущем.

Гобер выступает в Юте с 2013 года. За этот период француз провел 474 матча, набирая в среднем за игру по 11,7 очка и 11,0 подбора.

Гобер дважды признавался лучшим оборонительным игроком НБА, четырежды входил в защитную сборную НБА и трижды попадал в символическую пятерку сезона, а также однажды ездил на Матч всех звезд.

С Руди Гобером Юта четырежды выходила в плей-офф, однако Джаз за этот период удалось выиграть всего одну серию.

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В статье: НБА Юта Джаз Руди Гобер
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