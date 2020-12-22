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Украинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBA 3х3 World Tour
Прекрасный результат
Вадим «Miller» Поддубченко взял серебро в конкурсе данков на финальном этапе сезона FIBA 3х3 World Tour в Джидде (Саудовская Аравия).
За победу Поддубченко соперничал с поляком Петром Грабовским. Украинец блестяще выполнил первый данк и повел 30:27, но во второй попытке набрал всего 21 балл, в то время как Грабовский получил от судей максимальную оценку. С третьим данком Поддубченко не справился и отдал победу поляку.
Поддубченко и Грабовский второй год подряд выясняли лучшего данкера мира на решающем этапе FIBA 3х3 World Tour. В 2019-м сильнее был украинец.
Вадим Поддубченко в третий раз стал призером конкурса данков на FIBA 3х3 World Tour. Помимо победы в прошлом году украинец брал бронзу в 2017-м.
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