Майами вышел из переговоров по Хардену

Журналист South Florida Sun Sentinel Айра Уиндерман сообщил, что Майами больше не ведет переговоры с Хьюстоном по обмену звездного защитника Джеймса Хардена.

Ранее американские инсайдеры главными претендентами на Хардена назвали Торонто и Бостон. В то же время другие источники указывали на то, что самый результативный баскетболист современности продолжит карьеру в Майами или в Бруклине.

Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.

Новый сезон в НБА стартует в ночь с 22 на 23 декабря.