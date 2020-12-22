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Майами вышел из переговоров по Хардену

Баскетбол
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Остаются Торонто и Бостон?

Майами вышел из переговоров по Хардену
Новина українською

Журналист South Florida Sun Sentinel Айра Уиндерман сообщил, что Майами больше не ведет переговоры с Хьюстоном по обмену звездного защитника Джеймса Хардена.

Ранее американские инсайдеры главными претендентами на Хардена назвали Торонто и Бостон. В то же время другие источники указывали на то, что самый результативный баскетболист современности продолжит карьеру в Майами или в Бруклине.

Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.

Новый сезон в НБА стартует в ночь с 22 на 23 декабря.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Юта подпишет с французским центровым рекордный контракт в истории НБА.

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В статье: НБА Джеймс Харден Майами Хит
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