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Майами вышел из переговоров по Хардену
Остаются Торонто и Бостон?
Журналист South Florida Sun Sentinel Айра Уиндерман сообщил, что Майами больше не ведет переговоры с Хьюстоном по обмену звездного защитника Джеймса Хардена.
Ранее американские инсайдеры главными претендентами на Хардена назвали Торонто и Бостон. В то же время другие источники указывали на то, что самый результативный баскетболист современности продолжит карьеру в Майами или в Бруклине.
Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.
Новый сезон в НБА стартует в ночь с 22 на 23 декабря.
Ранее UA-Футбол
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