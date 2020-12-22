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Прометей подпишет бывшего игрока НБА
Звездное пополнение в Суперлиге
Глава крупного сербского агентства BeoBasket Мишко Ражнатович в Твиттере сообщил, что его клиент Рашад Вон продолжит карьеру в БК Прометей. Ожидается, что клуб вскоре подтвердит эту информацию на официальном уровне.
Rashad Vaughn is the new player of BC Prometey from Ukraine! He started season with Buducnost Voli!#BeoBasket— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) December 22, 2020
Вон на драфте 2015 года в первом раунде отправился в Милуоки. В НБА звездный новичок Прометея за три неполных сезона в составе Бакс, Бруклина и Орландо отыграл 139 матчей, набирая в среднем за игру по 3,0 очка и 1,1 подбора.
Сезон 2020-2021 защитник из США начинал в черногорской Будучности, однако провел в клубе всего 6 матчей.
Прометей с показателем 9-4 занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги.
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