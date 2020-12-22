  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей подпишет бывшего игрока НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей подпишет бывшего игрока НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Звездное пополнение в Суперлиге

Прометей подпишет бывшего игрока НБА
Новина українською

Глава крупного сербского агентства BeoBasket Мишко Ражнатович в Твиттере сообщил, что его клиент Рашад Вон продолжит карьеру в БК Прометей. Ожидается, что клуб вскоре подтвердит эту информацию на официальном уровне.

Вон на драфте 2015 года в первом раунде отправился в Милуоки. В НБА звездный новичок Прометея за три неполных сезона в составе Бакс, Бруклина и Орландо отыграл 139 матчей, набирая в среднем за игру по 3,0 очка и 1,1 подбора.

Сезон 2020-2021 защитник из США начинал в черногорской Будучности, однако провел в клубе всего 6 матчей.

Прометей с показателем 9-4 занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...