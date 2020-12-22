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Тернополь уверенно переиграл Будивельник
Хозяева были сильнее
22 декабря Тернополь принимал Будивельник в последнем матче года.
В первой четверти Тернополь полностью переиграл своего соперника и уже во второй команды играли на равных. После большого перерыва хозяева снова добавили и увеличили свое преимущество до 29 очков.
Это удалось благодаря 12 реализованным выстрелам из 18 попыток, тогда как Будивельник реализовал 8 и только 2 из них трехочковых.
В заключительной части Тернополь продолжал давить на соперника. Команда Дмитрия Забирченко контролировала ход поединка. Будивельник все равно на сдавался и даже смог забрать четверть в свой актив, но этого было мало. Как итог, победа Тернополя в последнем матче года - 104:79
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Тернополь. ФОК
Тернополь - Будивельник 104:79 (27:11, 21:21, 32:19, 24:28)
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