Тернополь уверенно переиграл Будивельник

22 декабря Тернополь принимал Будивельник в последнем матче года.

В первой четверти Тернополь полностью переиграл своего соперника и уже во второй команды играли на равных. После большого перерыва хозяева снова добавили и увеличили свое преимущество до 29 очков.

Это удалось благодаря 12 реализованным выстрелам из 18 попыток, тогда как Будивельник реализовал 8 и только 2 из них трехочковых.

В заключительной части Тернополь продолжал давить на соперника. Команда Дмитрия Забирченко контролировала ход поединка. Будивельник все равно на сдавался и даже смог забрать четверть в свой актив, но этого было мало. Как итог, победа Тернополя в последнем матче года - 104:79

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Тернополь. ФОК

Тернополь - Будивельник 104:79 (27:11, 21:21, 32:19, 24:28)