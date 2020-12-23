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Лейкерс получили чемпионские перстни перед стартом сезона в НБА
Озерные отметили первый титул за 10 лет
Лейкерс завоевали 17-й титул в октябре после победы в финале плей-офф над Майами (4:2).
Церемония вручения перстней состоялась перед первым матчем сезона 2020-2021 против Клипперс.
Для каждого игрока Лейкерс записали поздравительное обращение семьи и родителей.
Что касается чемпионского баннера, то в Лейкерс решили его вывесить только в тот момент, когда на домашнюю арену клуба смогут вернуться болельщики.
Стоит отметить, что Клипперс смогли испортить праздник принципиальным соседям, обыграв ЛеБрона Джеймса и компанию со счетом 116:109.
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