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Лейкерс получили чемпионские перстни перед стартом сезона в НБА

Баскетбол
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Озерные отметили первый титул за 10 лет

Лейкерс получили чемпионские перстни перед стартом сезона в НБА
Новина українською

Лейкерс завоевали 17-й титул в октябре после победы в финале плей-офф над Майами (4:2).

Церемония вручения перстней состоялась перед первым матчем сезона 2020-2021 против Клипперс.

Для каждого игрока Лейкерс записали поздравительное обращение семьи и родителей.

Что касается чемпионского баннера, то в Лейкерс решили его вывесить только в тот момент, когда на домашнюю арену клуба смогут вернуться болельщики.

Стоит отметить, что Клипперс смогли испортить праздник принципиальным соседям, обыграв ЛеБрона Джеймса и компанию со счетом 116:109.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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