Лейкерс получили чемпионские перстни перед стартом сезона в НБА

Лейкерс завоевали 17-й титул в октябре после победы в финале плей-офф над Майами (4:2).

Церемония вручения перстней состоялась перед первым матчем сезона 2020-2021 против Клипперс.

Для каждого игрока Лейкерс записали поздравительное обращение семьи и родителей.

Что касается чемпионского баннера, то в Лейкерс решили его вывесить только в тот момент, когда на домашнюю арену клуба смогут вернуться болельщики.

Стоит отметить, что Клипперс смогли испортить праздник принципиальным соседям, обыграв ЛеБрона Джеймса и компанию со счетом 116:109.