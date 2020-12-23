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Эффектное добивание форварда Голден Стэйт – момент дня в НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Топ-5 моментов первого дня сезона

Эффектное добивание форварда Голден Стэйт – момент дня в НБА. ВИДЕО
Новина українською

Официальный канал НБА на YouTube опубликовал пятерку лучших моментов первого дня регулярного чемпионата 2020-2021.

Рейтинг возглавил форвард Голден Стэйт Келли Убре и его сумасшедший путбэк-данк в первой половине матча против Бруклина.

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В статье: НБА Голден Стэйт
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