Михайлюк и Лень на первой неделе сезона в НБА проведут по два матча

Алексей Лень дебютирует в Торонто 24 декабря в 2:30 по киевскому времени домашним матчем против Нью-Орлеана. В воскресенье (27 декабря) Рэпторс приедут в гости к Сан-Антонио.

Святослав Михайлюк и его Детройт сезон 2020-2021 начнут на выезде – 24 декабря в 3:00 по Киеву Пистонс сыграют против Миннесоты. Первый домашний матч сезона команда украинского снайпера проведет 27 декабря против Кливленда.