Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк и Лень на первой неделе сезона в НБА проведут по два матча
Украинские легионеры в НБА откроют сезон этой ночью
Алексей Лень дебютирует в Торонто 24 декабря в 2:30 по киевскому времени домашним матчем против Нью-Орлеана. В воскресенье (27 декабря) Рэпторс приедут в гости к Сан-Антонио.
Святослав Михайлюк и его Детройт сезон 2020-2021 начнут на выезде – 24 декабря в 3:00 по Киеву Пистонс сыграют против Миннесоты. Первый домашний матч сезона команда украинского снайпера проведет 27 декабря против Кливленда.
Ранее UA-Футбол
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Месси побил рекорд Пеле, а Зинченко сделал первый ассист в сезоне. Главные новости от 22 декабря
- Примера. 15-й тур. Вальядолид - Барселона 0:3. Они еще могут побеждать на классе
- Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб
- Шесть актуальных вопросов перед стартом сезона в НБА
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...