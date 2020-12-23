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Михайлюк и Лень на первой неделе сезона в НБА проведут по два матча

Баскетбол
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Украинские легионеры в НБА откроют сезон этой ночью

Михайлюк и Лень на первой неделе сезона в НБА проведут по два матча
Новина українською

Алексей Лень дебютирует в Торонто 24 декабря в 2:30 по киевскому времени домашним матчем против Нью-Орлеана. В воскресенье (27 декабря) Рэпторс приедут в гости к Сан-Антонио.

Святослав Михайлюк и его Детройт сезон 2020-2021 начнут на выезде – 24 декабря в 3:00 по Киеву Пистонс сыграют против Миннесоты. Первый домашний матч сезона команда украинского снайпера проведет 27 декабря против Кливленда.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сегодня в НБА Клипперс огорчили Лейкерс, а Бруклин разбил Голден Стэйт.

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
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