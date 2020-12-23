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БК Барселона бросила игрока в Стамбуле за переговоры с Реалом

Баскетбол
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Дикая история в европейском баскетболе

БК Барселона бросила игрока в Стамбуле за переговоры с Реалом
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Накануне Барселона в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги на выезде проиграла Анадолу Эфес (86:79). Французский защитник каталонцев Томас Эртель не выходил на площадку, а после игры представители клуба запретили ему садиться в самолет и оставили в Стамбуле!

Барселона объявила бойкот Эртелю после того, как выяснилось, что француз ведет переговоры не с Фенербахче (так утверждало агентство Beobasket), а с главным врагом каталонцев мадридским Реалом, который ищет замену уехавшему в НБА Факундо Кампаццо.

Барселона позднее выступила с официальным заявлением по Эртелю. Клуб утверждает, что француз приехал в Стамбул для решения вопросов касательно своего профессионального будущего.

"Игрок ни в коем случае не был брошен, ему были предоставлены все условия – гостиница на ночь, билет на регулярный рейс и все необходимые документы, чтобы он мог вернуться в Барселону на следующий день", - говорится в заявлении Барселоны.

Томас Эртель в текущем сезоне в чемпионате Испании в среднем за игру набирает по 5,9 очка и 4,6 передачи.

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В статье: баскетбольная Евролига БК Барселона
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