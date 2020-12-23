  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Харден может пропустить начало сезона из-за скандального видео
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харден может пропустить начало сезона из-за скандального видео

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист во время карантина появился в стрип-клубе

Харден может пропустить начало сезона из-за скандального видео
Новина українською

Защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден может не выступить в первом матче регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити Тандер" и пропустить стартовый отрезок сезона, сообщает инсайдер Тим Макмэхон на своей странице в "Твиттере".

"Хьюстон" совместно с НБА проверяет на достоверность видео, на котором Харден находится в стрип-клубе в Лас-Вегасе в конце ноября. Джеймс нарушает протоколы лиги по безопасности в связи с коронавирусом, поскольку на нём нет маски. Если будет доказано, что видео недавнее, то Джеймс может быть не допущен к матчам регулярного чемпионата.

В начале декабря Харден уже нарушил протоколы безопасности, посетив стрип-клуб в Лас-Вегасе. Защитнику пришлось пройти шесть тестов на коронавирус, чтобы получить допуск к тренировочному процессу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...