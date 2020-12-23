ФБУ назвала дату возобновления сезона

Федерация баскетбола Украины из-за проблем с государственным финансированием приостановит розыгрыш Суперлиги и других турниров с 23-го декабря.

Уже 8 января в Украине возобновятся баскетбольные чемпионаты. По заявлениям клубов / команд о продлении соревнований Департамент организации и проведению соревнований Федерации баскетбола Украины пряйняв решение о возобновлении чемпионатов Украины по 8 января. Именно в этот день возобновятся матчи Суперлиги Париматч и остальных украинских баскетбольных соревнований

Напомним украинские чемпионаты заблаговременно ушли на новогодние каникулы 23 декабря. Ранее дате рестарта украинских турниров было 11 января. Несмотря на обращения клубов в ФБУ, обновления чемпионатов состоится на три дня рашише. Отметим, что несмотря на введение локдауну в Украине (8-24 января) официальные соревнования, внесены в единый календарный план будут проводиться.