НБА: Михайлюк провалился против Миннесоты, Торонто не дал дебютировать Леню

Детройт завалил решающую четверть выездного матча против Миннесоты и потерпел поражение в первом матче сезона. Святослав Михайлюк за 17 минут набрал всего 3 очка и выбросил 1 из 8 трехочковых. Также на счету украинца 2 подбора и 1 результативная передача.

Миннесота – Детройт 111:101 (25:34, 31:23, 24:28, 31:16)

Алексей Лень со скамейки запасных наблюдал за тем, как Торонто на старте сезона неожиданно проигрывает Нью-Орлеану. Тем временем конкуренты украинца провели хорошие матчи – Аарон Бэйнс набрал 11 очков и 9 подборов, а Крис Буше со скамейки запасных за 15 минут принес Рэпторс 12 баллов.

Торонто – Нью-Орлеан 99:113 (26:23, 31:27, 22:38, 20:25)