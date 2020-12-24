Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Михайлюк провалился против Миннесоты, Торонто не дал дебютировать Леню
Украинцы в главной баскетбольной лиге мира
Детройт завалил решающую четверть выездного матча против Миннесоты и потерпел поражение в первом матче сезона. Святослав Михайлюк за 17 минут набрал всего 3 очка и выбросил 1 из 8 трехочковых. Также на счету украинца 2 подбора и 1 результативная передача.
Миннесота – Детройт 111:101 (25:34, 31:23, 24:28, 31:16)
Алексей Лень со скамейки запасных наблюдал за тем, как Торонто на старте сезона неожиданно проигрывает Нью-Орлеану. Тем временем конкуренты украинца провели хорошие матчи – Аарон Бэйнс набрал 11 очков и 9 подборов, а Крис Буше со скамейки запасных за 15 минут принес Рэпторс 12 баллов.
Торонто – Нью-Орлеан 99:113 (26:23, 31:27, 22:38, 20:25)
Популярное сейчас
- Канал для Динамо, волевой Милан, уверенный Реал. Главные новости за 23 декабря
- Хавбек Пахтакора Яхшибоев: Есть предложения от хороших команд из Украины и России
- Милевский возвращается? Минай претенциозно объявил о подписании новичка №10
- Сегодня в НБА стартует сезон 2020-2021
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО