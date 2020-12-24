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НБА: Бостон вырвал победу над Милуоки, осечки Майами и Денвера

Баскетбол
(1 голосов)

Большой игровой день в НБА

НБА: Бостон вырвал победу над Милуоки, осечки Майами и Денвера
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Кливленд – Шарлотт 121:114 (24:23, 41:21, 28:36, 28:34)

Индиана – Нью-Йорк 121:107 (35:33, 26:33, 27:16, 33:25)

Орландо – Майами 113:107 (27:29, 29:24, 23:30, 34:24)

Филадельфия – Вашингтон 113:107 (30:26, 28:33, 15:24, 40:24)

Бостон – Милуоки 122:121 (31:34, 33:25, 37:25, 21:37)

Чикаго – Атланта 104:124 (29:42, 30:41, 20:28, 25:13)

Мемфис – Сан-Антонио 119:131 (33:30, 20:36, 35:33, 31:32)

Денвер – Сакраменто 122:124 OT (31:25, 29:28, 24:36, 28:23, 10:12)

Портленд – Юта 100:120 (25:32, 19:33, 24:29, 32:26)

Финикс – Даллас 106:102 (23:22, 30:23, 24:26, 29:31)

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В статье: НБА Бостон Селтикс Милуоки Бакс
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