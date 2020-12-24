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В НБА отменен матч из-за вспышки коронавируса
А ведь это только второй день сезона
Матч регулярного чемпионата между Оклахомой и Хьюстоном не состоялся из-за вспышки COVID-19 в стане Рокетс.
Перед стартом сезона в Хьюстоне положительные тесты на коронавирус сдали Бен Маклемор и Кеньон Мартин-младший, а Джон Уолл, Демаркус Казинс, Мэйсон Джонс и Джейшон Тэйт были отправлены на самоизоляцию.
Рокетс могли собрать заявку из 8 игроков и сыграть с Оклахомой, если бы не временное отстранение лидера франшизы Джеймса Хардена, который не был допущен к матчу из-за нарушения протоколов по профилактике COVID-19. Лига оштрафовала Хардена на 50 тысяч долларов, но не его стала дисквалифицировать.
Новая дата матча между Оклахомой и Хьюстоном еще неизвестна.
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