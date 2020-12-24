Михайлюк отметился антирекордом на старте третьего сезона в НБА

Защитник Детройта Святослав Михайлюк в первом матче сезона 2020-2021 против Миннесоты (101:111) набрал лишь 3 очка (1 из 8 с игры).

Михайлюк реализовал только 1 из 8 трехочковых. Святослав в третий раз в карьере за один матч выбросил 7 неточных бросков из-за дуги и обновил личный антирекорд по проценту попаданий с дальней дистанции (12,5%).

До сегодняшнего дня худшим для Михайлюка в плане трехочковых был матч за Лейкерс в январе 2019 года, когда украинец в поединке с Филадельфией выбросил из-за дуги 1 из 7 (14,3%).

Шанс реабилитироваться за сегодняшнюю неудачу у Святослава Михайлюка будет в воскресном матче против Кливленда.