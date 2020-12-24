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Михайлюк отметился антирекордом на старте третьего сезона в НБА
Не самые приятные новости
Защитник Детройта Святослав Михайлюк в первом матче сезона 2020-2021 против Миннесоты (101:111) набрал лишь 3 очка (1 из 8 с игры).
Михайлюк реализовал только 1 из 8 трехочковых. Святослав в третий раз в карьере за один матч выбросил 7 неточных бросков из-за дуги и обновил личный антирекорд по проценту попаданий с дальней дистанции (12,5%).
До сегодняшнего дня худшим для Михайлюка в плане трехочковых был матч за Лейкерс в январе 2019 года, когда украинец в поединке с Филадельфией выбросил из-за дуги 1 из 7 (14,3%).
Шанс реабилитироваться за сегодняшнюю неудачу у Святослава Михайлюка будет в воскресном матче против Кливленда.
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