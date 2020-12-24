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Победный бросок защитника Сакраменто – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты насыщенного игрового дня
Официальный YouTube-канал НБА представил 10 лучших моментов дня регулярного чемпионата 2020-2021.
Две первых позиции заняли баззеры в исполнении Джейсона Тэйтума (Бостон) и Бадди Хилда (Сакраменто).
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