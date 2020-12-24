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Звезда Мемфиса побил невероятный рекорд Шакила О’Нила

Баскетбол
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Джа Морант невероятно начал сезон

Звезда Мемфиса побил невероятный рекорд Шакила О’Нила
Новина українською

Мемфис в первом матче сезона 2020-2021 проиграл Сан-Антонио (119:131), но Морант был неудержим. Лучший новичок прошлого сезона набрал рекордные в карьере 44 очка (18 из 27 с игры, 7 из 8 с линии штрафных) и отдал 9 результативных передач.

Морант в возрасте 21 года и 135 дней стал самым молодым баскетболистом в НБА, которому в первом матче сезона удалось набрать как минимум 40 очков. Предыдущим обладателем рекорда был легендарный центровой Шакил О’Нил, который свой 40-очковый перформанс выдал в 1993 году в майке Орландо.

Среди баскетболистов, отыгравших в НБА не более двух лет, больше Джа Моранта в первой игре сезона в 1959 году набирал только Элджин Бэйлор (52 очка).

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В статье: НБА Шакил О'Нил Джа Морант
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