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Хомичюс покинул пост главного тренера Будивельника
Руководить командой будет его помошник
Как сообщает пресс-служба Будивельника, главный тренер команды Вальдемарас Хомичюс оставляет свой пост. Возглавит команду Леонид Яйло, который входил в тренерский штаб литовца.
Хомичюс возглавил Будивельник перед началом сезона. Под его руководством столичный клуб получил 4 победы в 11 поединках, проиграв 3 из 4 последних матча.
В заключительной игре года команда Хомичюса на выезде уступила Тернополю, проиграв со счетом 79:104. Первым матчем для Яйло на посту главного тренера станет поединок против Черкасских Мавп 9 января.
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