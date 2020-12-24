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Хомичюс покинул пост главного тренера Будивельника

Баскетбол
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Руководить командой будет его помошник

Хомичюс покинул пост главного тренера Будивельника
Новина українською

Как сообщает пресс-служба Будивельника, главный тренер команды Вальдемарас Хомичюс оставляет свой пост. Возглавит команду Леонид Яйло, который входил в тренерский штаб литовца.

Хомичюс возглавил Будивельник перед началом сезона. Под его руководством столичный клуб получил 4 победы в 11 поединках, проиграв 3 из 4 последних матча.

В заключительной игре года команда Хомичюса на выезде уступила Тернополю, проиграв со счетом 79:104. Первым матчем для Яйло на посту главного тренера станет поединок против Черкасских Мавп 9 января.

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В статье: БК Будивельник (Киев) Вальдемарас Хомичюс
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